Un incidente stradale è avvenuto oggi all'incrocio tra via don Torello e via Donizetti una Ford con alla guida un uomo di 47 anni residente a Latina, per cause in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale di Latina, è entrata in collisione con un T-Max condotta da un uomo di Latina, che procedeva dal Parco Comunale in direzione Piccarello.

L'impatto è stato molto violento e il conducente della moto ha riportato la peggio ed è stato trasportato al Santa Maria Goretti in condizioni molto delicate ed è in prognosi riservata a causa delle ferite riportate.