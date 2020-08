Nel giro di poche ore la torre civica è stata ripulita ed almeno su uno dei simboli della città gli atti vandalici sono stati cancellati, per ora. Tuttavia nelle notti senza regole che hanno provocato non pochi danni nel centro storico, sono state prese di mira anche alcune attività commerciali.

Principalmente ristoranti e pub che si sono ritrovati i tavoli imbrattati con vernice spray nera. Vista la tempistica ed alcune scritte si tratta probabilmente dello stesso autore o degli stessi autori degli atti vandalici sulla torre civica. Alcuni titolari delle attività commerciali hanno già effettuato le segnalazioni rispetto quanto quanto accaduto alle forze dell'ordine. Al setaccio i filmati delle telecamere in centro considerando che anche uno dei gazebo a ridosso dell'area allestita per gli eventi in piazza del Comune è stato "marchiato".



Inoltre l'ex consigliere comunale, Marcello Pastore che già nel corso del suo mandato era più volte intervenuto sulla questione telecamere, è tornato a chiedere lumi sul funzionamento della sala di controllo presso la sede della polizia locale inoltrando una nuova richiesta al sindaco Gervasi. La sensazione è che questa volta più che mai ci sia la volontà di rintracciare chi ha imbrattato le mura del centro storico e le attività.

Un affronto alla città ed anche a chi ha rialzato le serrande dopo il difficile periodo di chiusura dovuto a cause di forza maggiore come in tutto il Paese, attività colpite nel momento di maggiore afflusso turistico