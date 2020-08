Situazione in evoluzione a Santi Cosma e Damiano dove stamattina si è registrato il quindicesimo caso di coronavirus e dove anche il sindaco Franco Taddeo è stato sottoposto a tampone in quanto uno suo parente è risultato essere tra i contagiati dei giorni scorsi.

Lo ha comunicato lo stesso primo cittadino che sta attendendo la risposta e che ha altresì precisato che il 90 per cento delle persone contagiate risiedono in una precisa parte del paese, appartenenti a due nuclei familiari che nel periodo ferragosto si sono contagiati tra loro. In attesa dei risultati degli altri tamponi questa mattina si è registrato il quindicesimo caso positivo riguardante un ventiseienne che sarebbe legato non si due nuclei familiari succitati ma al contagio di un ventiquattrenne risultato colpito dal virus nei giorni scorsi.