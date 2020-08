La vicenda del Borgo di Pratica di Mare, a Pomezia, si arricchisce dell'ennesimo capitolo. E ancora una volta il protagonista è un cancello.

Nelle scorse ore, infatti, il dirigente all'Urbanistica Vincenzo Rosario Robusto ha firmato un'ordinanza per intimare alla società proprietaria di quasi tutti gli immobili del Borgo medievale alle porte di Roma la rimozione del nuovo cancello installato a chiusura del varco d'accesso al Borgo stesso, comparso nel giorno in cui dal Comune hanno rimosso il vecchia cancello che da quattro anni chiudeva l'area, ottemperando a una sentenza del Tar del Lazio.



La decisione è arrivata dopo una serie di ulteriori atti amministrativi e ora la società avrà tempo fino al 31 agosto per adempiere a quanto previsto dall'ordinanza. In caso contrario, il Comune potrebbe decidere di agire in danno della srl, come avvenuto a fine luglio. "Ricordiamo che poche settimane fa - hanno chiarito dal Comune - è stato rimosso il cancello di cantiere posto a ingresso del Borgo, come previsto dalla sentenza del Tar".