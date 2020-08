Il contagio sembra essere legato ad uno dei casi di Santi Cosma e Damiano, dove ile persone positive, sinora, hanno raggiunto quota quindici. Anche quest'oggi in vari centri del sud pontino sono stati effettuati una serie di tamponi riguardanti persone che sono entrate in contatto con coloro che sono risultati positivi.

Caso di coronavirus a Minturno. Dopo diversi giorni senza contagi anche il comune aurunco torna ad essere interessato da un altro caso di Covid19. Si tratta di una 33enne di Scauri che comunque è in quarantena domiciliare ed e sotto stretto controllo della Asl.

