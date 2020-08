Un bracciante agricolo di 32 anni è stato soccorso stamattina in un fondo agricolo in strada Litoranea, nella periferia di Latina, per le conseguenze di una caduta di almeno quattro metri. Dopo le prime cure degli operatori di un'ambulanza, il lavoratore è stato trasportato in eliambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti per gli accertamenti del caso, comunque in condizioni apparentemente non gravi.

Per le verifiche sulla dinamica sono intervenuti i poliziotti della Squadra volante e gli ispettori del Dipartimento prevenzione dell'Asl che stanno raccogliendo una serie di testimonianze per ricostruire l'accaduto. Non è chiara infatti la dinamica, visto che nel terreno dove il bracciante è stato soccorso non sono presenti strutture con un'altezza tale da giustificare una caduta del genere. È al vaglio l'ipotesi che l'infortunio sia successo altrove e l'operaio sia poi stato accompagnato in quel luogo.