E' un uomo di 81 anni, residente a Nettuno, la persona morta intorno alle 13 lungo la spiaggia sottostante a via Gramsci, nei pressi dello stabilimento Belvedere e dell'arenile libero di zona.

In particolare, stando alle prime indiscrezioni, l'uomo - che era solo in spiaggia, con sedia, asciugamano e documenti al seguito - non appena è entrato in acqua ha accusato un malore, che gli è stato fatale.

Due poliziotti dell'Istituto per ispettori di Santa Barbara, liberi dal servizio, lo hanno subito soccorso e portato a riva, dove nel giro di pochi secondi è arrivato l'equipaggio sanitario a bordo del quad; poi è sopraggiunta anche l'ambulanza. Tutti i tentativi di rianmiazione, però, sono stati inutili.

Sul posto anche due Volanti del commissariato di Anzio; si attende l'arrivo del medico legale, ma a quanto pare si sarebbe trattato - come detto - di un malore fatale.