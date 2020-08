Tornano le fiamme tra via Genio Civile e via dei Giardini, ad Aprilia. In particolare, un vasto incendio si è sviluppato intorno alle 12 sui terreni del podere Roveto a Campo di Carne, fiamme che hanno divorato ettari di terreno fino ad arrivare a lambire l'area artigianale.

La densa nube di fumo nero, visibile dalla Nettunense e dalla Pontina, ha allarmato i residenti della zona, alcuni dei quali hanno temuto si trattasse nuovamente della Loas (che si trova a meno di un chilometro di distanza).

Sul posto per le operazioni di spegnimento sono intervenuti i vigili del fuoco di Latina e Aprilia, i volontari delle associazioni di protezione civile Anc, Cb Rondine e Alfa e la polizia locale per gestire il traffico. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.