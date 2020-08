Dai 14 di mercoledì, passando per i 24 di giovedì e i 30 di ieri, fino ai 36 di oggi. Non si ferma l'escalation di casi di Coronavirus a sud della Capitale d'Italia.

La Asl Roma 6, infatti, ha fatto sapere che tra i Castelli e il litorale romano ci sono - come detto - altri 36 nuovi positivi, per un totale dei contagi dall'inizio della pandemia che sale a 1.645 persone.ù

Di questi nuovi contagi, tredici sono di rientro e ben undici hanno un link con la Sardegna; gli altri due, invece, provengono da Spagna e Grecia. In più, ci sono un paio di casi relativi a bambine collegate al Cas "Mondo Migliore" di Rocca di Papa, dove è in corso l'indagine epidemiologica.

E se per quattro dei nuovi casi ci sono contatti già noti e isolati, per altri 17 è in corso l'indagine epidemiologica per capire come e dove abbiano contratto il Covid-19. Infine, un caso è stato individuato in fase di pre-ospedalizzazione.

Al momento, dunque, le persone attualmente positive al nuovo Coronavirus sono 503; al contempo, ci sono 135 vittime della pandemia e 1.007 persone guarite.