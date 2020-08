Giancarlo insieme alla moglie ha gestito per una vita la gioielleria in centro (Rosa & Giancarlo ndr), ma ha trascorso una vita dedicata anche al calcio con oltre trent'anni di presidenza dell'Atletico Bainsizza, squadra borghigiana che con lui è arrivata fino al campionato di Promozione.

In queste ore ci sono shock e commozione nella comunità pontina, raccolta intorno alla moglie Rosa e ai figli Sandro e Jonathan. Centinaia i messaggi di cordoglio anche sulla rete.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli