Nuova e brillante operazione antidroga dei carabinieri della Compagnia di Anzio messa a punto questa mattina nell'entroterra della città litoranea.

Coordinati dal capitano Giulio Pisani, comandante della Compagnia di viale Marconi, i militari dell'Arma hanno scoperto una piantagione di marijuana nascosta tra gli ulivi in un terreno di via dell'Armellino, con tanto di serra da utilizzare in inverno per la coltivazione della canapa indiana.

Il blitz è scattato questa mattina e ha visto i carabinieri bloccare un uomo italiano di circa 40 anni: all'interno dell'area, come detto, c'erano nove piante di marijuana molto alte e in piena vegetazione. Spogliati del fogliame, quelli che sono apparsi dei veri e propri alberi hanno fornito oltre otto chili di sostanza stupefacente, prontamente sequestrata dai militari di Anzio insieme ad altri due etti di "erba" già essiccata e pronta per essere spacciata.

L'uomo, poi, aveva anche allestito una serra di circa due metri quadrati, pronta per ospitare le piante; anch'essa è stata sottoposta a sequestro, così come sono stati portati via i materiali utili alla lavorazione e al confezionamento delle dosi.

Accompagnato in caserma per le formalità di rito, l'uomo è stato arrestato per coltivazione e detenzione - ai fini di spaccio - di sostanza stupefacente: ora si trova ai domiciliari.