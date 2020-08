Continua a crescere, in Italia, la curva epidemica relativa ai contagi da Coronavirus. Oggi, infatti, dopo diversi mesi è stata nuovamente sforata la quota di mille casi in sole 24 ore. Nel bollettino diramato dal ministero della Salute, infatti, ne sono riportati 1.071; un valore in crescita rispetto ai 947 ufficializzati ieri.

In totale, dunque, il numero dei casi dall'inizio della pandemia ha toccato quota 258.136 persone, con 17.503 di loro che sono attualmente positive al Covid-19: un numero che vede 825 nuovi positivi in più rispetto a 24 ore fa.

16.515 sono gli individui affetti dal virus e posti in isolamento domiciliare, mentre i ricoverati in regime ordinario sono 924; chiudono il quadro le 64 persone in Terapia intensiva.

Sul fronte dei nuovi casi, il Lazio è tornato a essere la regione con più contagi in 24 ore: sono stati 215, ossia il record di nuovi casi dall'inizio della pandemia; a seguire ci sono la Lombardia (185) e il Veneto (160). La Valle D'Aosta è l'unica regione che non ha registrato ulteriori positivi.

Infine, ecco i dati sui decessi e le guarigioni: le nuove vittime sono soltanto tre, con il totale di chi ha perso la vita "con" il nuovo Coronavirus che sale a 35.430 persone; in nuovi negativizzati, invece, sono 203, per un totale di 205.203 pazienti che hanno sconfitto il Covid-19.