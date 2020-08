Poche ore prima, invece, le fiamme erano scoppiate a Castel Romano, lungo via di Trigoria, nell'area del Parco di Decima Malafede.

Il rogo pare sia divampato in più punti diversi e ha visto impegnate alcune squadre dei vigili del fuoco, oltre ai volontari della protezione civile del Noal, della Gamma 13 e della Echo di Pomezia.

Le fiamme hanno inghiottito diversi ettari di terreno, arrivando a lambire anche la strada provinciale che collega la Pontina con la via del Mare: un'arteria strategica per il traffico locale, che è stata chiusa al transito dai carabinieri fino al termine delle operazioni di spegnimento delle fiamme.

Un grosso incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi alla periferia di Pomezia, in special modo nella zona retrostante al Borgo di Pratica di Mare.

