Momenti di grande paura nella tarda mattinata di oggi a Sezze, in via Campo Cervino, nella zona Colli, per un incidente che ha visto coinvolte un'auto e un mezzo a due ruote, con il guidatore di quest'ultimo ad avere la peggio.

Intorno alle 12, stando alle prime ricostruzioni, i due mezzi (una Fiat Panda guidata da un uomo classe 1946 e una Vespa Piaggio 150 vecchio modello condotta da un 75enne residente in quella zona) si sono scontrati all'altezza di una curva. Un impatto molto violento, che ha fatto finire a terra l'anziano e a ridosso di un fossetto il mezzo a due ruote. Immediati sono scattati i soccorsi nei confronti dell'uomo, prestati inizialmente dal guidatore dell'automobile.

L'anziano lamentava forti dolori alle gambe e alle spalle e si è reso necessario l'intervento del 118. Contestualmente è arrivata anche una pattuglia di carabinieri proveniente da Latina Scalo, che ha effettuato i rilievi del caso ed ha raccolto informazioni anche dai testimoni dell'incidente per ricostruirne la dinamica esatta.

Il 75enne setino è stato stabilizzato e poi trasportato al Goretti di Latina dove è entrato in codice rosso per politrauma.