Accusa un malore e finisce fuori strada a bordo della sua auto.

E' accaduto nel corso della mattinata di oggi ad Ardea, nella zona di Torre Bruna, al confine con Aprilia. In particolare, un uomo al volante della vettura è finito fuori strada in via dell'Incastrino, presumibilmente dopo aver accusato - come detto - un malore.

Sul posto, per estrarre l'uomo dalle lamiere, sono intervenuti sia i vigili del fuoco del Distaccamento di Pomezia che il personale del 118, con questi ultimi che hanno trasportato l'uomo in ospedale.