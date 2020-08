In totale, dunque, i contagi dall'inizio della pandemia sono diventati 1.657; di questi, 513 sono quelli attualmente positivi, mentre i deceduti restano 135. Cresce, seppur di poco, il dato sui guariti: oggi sono 1.009, due in più rispetto all'ultima rilevazione.

In più, ci sono due casi che risultano essere dei contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione.

Oltre la metà riguardano casi di rientro: sette persone, infatti, hanno un link con la Sardegna, mentre un'ottava è tornata da Corfù, in Grecia.

Dopo gli incrementi continui iniziati nei primi giorni della settimana che sta per concludersi, oggi c'è stato un netto decremento, con "soli" dodici nuovi contagi ufficializzati dalla Asl Roma 6.

Una diminuzione rispetto agli ultimi giorni, con la necessità di non abbassare la guardia. Sono dodici, infatti, i casi di Coronavirus registrati oggi nel territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud della Capitale d'Italia.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli