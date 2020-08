Tornano i casi di Coronavirus a Lanuvio: a dare notizia di un nuovo contagio, relativo a una persona attualmente asintomatica, è stato il sindaco Luigi Galieti.

Il primo cittadino ha spiegato che la persona in questione è risultata positiva al tampone e ora la Asl Roma 6 sta predisponendo i controlli per tutti i suoi contatti.

Non manca, però, un piccolo sfogo del sindaco: «Come ho già scritto, al di là delle sterili diatribe medico/filosofiche sempre più attive e poco edificanti che spaziano tra il tutto e il nulla, tra pessimisti, ottimisti, minimalisti, catastrofisti, presenzialisti, cassandre, maghi e maghetti, con laurea o senza laurea, che addomesticando dati statistici ai loro pregiudizi cercano di far prevalere le proprie stupide ragioni, qui non è in ballo la credibilità di alcune persone, ma la salute di tutte le persone: è risaputo persino tra i bambini, che con le statistiche si può dire tutto e il contrario di tutto, partendo da punti di vista diversi. L'oggettività è che il virus, come si vede, gira tranquillamente tra di noi e fa, come è giusto che sia, il suo mestiere, quello del virus; purtroppo, il gioco è sempre lo stesso, un gioco a somma zero (o vinciamo noi o vince lui, non vi sono altre possibilità). Non serve aggiungere altro per le persone intelligenti: penso che tutti siamo responsabili e se qualcuno lo è stato un po' di meno ci appelliamo di nuovo al senso di responsabilità di tutti».