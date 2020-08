I ladri tornano a colpire nel centro cittadino rubando un suv a un imprenditore di Aprilia. Il furto si è consumato in via Gramsci, a pochi centinaia di metri da piazza Roma, dove è stata portata via una Toyota Rav 4 che si trovava parcheggiata proprio sotto all'abitazione dell'uomo.

Un'auto di grossa cilindrata che deve aver fatto gola ai ladri, entrati in azione nella notte tra martedì e mercoledì. I malviventi hanno aspettato che calasse il buio prima di colpire, poi hanno forzato il suv (che era regolarmente chiuso a chiave) e una volta entrati hanno messo in moto e sono scappati via.

Ad accorgersi del furto è stato il proprietario dell'auto giovedì mattina, che una volta uscito di casa per prendere il Rav 4 si è accorto che non era più al suo posto. Immediatamente l'imprenditore è andato a denunciare il furto alla caserma dei carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia e ora si spera che i militari riescano a rintracciare il suv. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza che si trovano nei paraggi.

Non è la prima volta che i ladri colpiscono indisturbati nel centro, furti che solitamente aumentano proprio nel periodo estivo quando - complici le vacanze e lo spopolamento della città - diventa più facile per i malviventi agire indisturbati.