Un brutale pestaggio a scopo di rapina si è verificato nel pomeriggio di oggi, tra le 16 e le 16.30, a Sabaudia: vittima dell'aggressione è stato un dipendente dell'Azienda Vallicola "Lago Di Paola", incaricato di gestire il parcheggio di scambio temporaneo presente in zona.

Nello specifico, due persone col volto travisato lo hanno aggredito per derubarlo, prima di scappare via e lasciar perdere - almeno per il momento - le proprie tracce.

L'uomo, dopo l'accaduto, è stato accompagnato inizialmente al Punto di primo intervento di Sabaudia e da lì, a causa delle ferite riportate, è stato trasportato all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina per essere sottoposto agli esami diagnostici necessari a curare le ferite riportate.

Il bottino della rapina, a quanto pare, si aggirerebbe attorno ai 150 euro. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.