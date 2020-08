E' stato un weekend caratterizzato da molti controlli, quello che sta per finire, grazie all'impegno degli agenti del Posto mobile di Nettuno della polizia stradale. Proprio in questa città e nelle vicine Anzio e Ardea sono scattate le verifiche su 60 veicoli circa (fra auto e moto), che hanno portato a rilevare 28 infrazioni al Codice della strada per alta velocità, guida senza cinture o senza casco e altre irregolarità.

In tale contesto, un automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, mentre altre due persone sono state denunciate per guida senza patente. E ancora: dieci veicoli (auto e moto) sono stati posti sotto fermo o sequestro amministrativo a causa della mancanza di documentazione stradale o dell'assicurazione.

Gli agenti, poi, hanno ritirato due patenti per guida in stato di alterazione, mentre sei carte di circolazione sono state ritirate per mancanza di assicurazione e altre irregolarità stradali.

E ancora: un giovane automobilista romano si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest e al drug test e di conseguenza per lui è scattato il ritiro della patente al fine della sua momentanea sospensione.

Infine, un dato statistico: automobilisti e centauri controllati provengono tutti dalle zone di Anzio, Nettuno, Pomezia, Ardea, Castelli Romani, Roma, Latina e provincia; sono in gran parte ragazzi e ragazze.