Code lunghissime, questa mattina all'ospedale Goretti di Latina, per eseguire i tamponi. I cittadini del capoluogo hanno risposto alla chiamata della Asl, a fronte dell'aumento dei contagi dei giorni scorsi.

Il grande afflusso è probabilmente legata all'ondata di rientri dalle ferie e ai rientri dalle vacanze fuori dal Lazio, in particolar modo in Sardegna. La fila, molto lunga, è stata registrata per diverse ore.