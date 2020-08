Scendono a nove le persone positive al Coronavirus nella città di Anzio: lo ha reso noto poco fa il sindaco Candido De Angelis, spiegando come, in base alla comunicazioni della Asl Roma 6, sia stato evidenziato che tra gli individui attualmente affetti dal Covid-19 ci siano sei persone in isolamento domiciliare e tre ricoverate in apposite strutture ospedaliere.

«La situazione - ha spiegato proprio De Angelis - è monitorata costantemente dalla Asl». Chiaramente, l'attenzione resta molto alta sul litorale, soprattutto per via del rientro di tante persone dalle ferie estive: nei prossimi giorni, infatti, si potrà avere un quadro maggiormente chiaro della situazione