Ore difficili, quelle in corso, sul fronte degli incendi: poco dopo l'ora di pranzo, infatti, sul litorale romano è divampato un rogo che sta interessando la vegetazione in via della Cannuccia e via della Campana, ad Anzio, nei pressi del confine con Nettuno.

In particolare, il fuoco ha percorso un'area caratterizzata dalla presenza di alberi e sterpaglie, avvicinandosi anche ad alcuni fabbricati.

Sul posto, per domare l'incendio, sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari dell'associazione "Nettuno" di protezione civile, al fine di contenere l'avanzata del fronte di fuoco.

In questi minuti si attende l'arrivo del Dos dei vigili del fuoco per valutare ulteriori decisioni.