La positività al tampone per un socio del Circolo Cittadino di Latina ha fatto scattare gli accertamenti della Asl per valutare il rischio contagi nei locali di piazza del Popolo.

Si tratta di una persona che ha scoperto in questi giorni di avere contratto il Coronavirus e, ricostruendo gli ultimi spostamenti, ha dichiarato di avere partecipato a una serata di burraco all'inizio della scorsa settimana nell'arena all'aperto del Circolo Cittadino.

Le verifiche sono scattate quindi per raccogliere un elenco dei partecipanti a quella serata e capire con quali, il positivo, potrebbe essere entrato in contatto, sempre se a quella data aveva già contratto il virus oppure, al contrario, se sia stato contagiato in quella circostanza.

Sono in corso quindi tutte le valutazioni del caso per estendere le indagini epidemiologiche.