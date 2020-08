Rispetto alla giornata di ieri, in Italia, si registra un calo dei contagi da Coronavirus. Stando al bollettino diffuso dal ministero della Salute, infatti, i casi accertati nelle ultime 24 ore sono 953. Un dato che vede arrivare il numero dei contagiati dall'inizio della pandemia a quota 260.298.

Di questi, gli individui attualmente positivi sono 19.195, con un incremento di 757 persone rispetto a ieri: 18.085 persone sono in isolamento domiciliare, 1.045 sono ricoverate con sintomi (74 in più di ieri) e 65 sono in Terapia intensiva.

Per quanto riguarda i decessi, invece, se ne registrano altri quattro: il totale delle vittime della pandemia, dunque, sale a 35.441 persone.

Infine, ecco il dato sui guariti: sono diventati 205.662, ossia 192 in più rispetto a ieri.