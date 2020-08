L'aumento dei contagi da Coronavirus preoccupa anche la città di Velletri, soprattutto a causa dei giovani che sono rientrati dalle vacanze in Sardegna. Poco fa, infatti, il sindaco Orlando Pocci ha diffuso un aggiornamento, spiegando come le persone attualmente positive al Covid-19 in città siano dodici.

«Le notizie poco confortanti che arrivano sul numero crescente dei contagi destano preoccupazione anche a Velletri dove stiamo procedendo a un monitoraggio costante delle nuove infezioni. Abbiamo potuto notare l'incremento di sette casi complessivi - ha affermato il sindaco -: si tratta di alcuni giovani rientrati dalla Sardegna e di altri casi con link epidemiologici comunque noti. I casi attualmente positivi sono 12, di cui quattro ricoverati, uno in condizioni severe allo Spallanzani di Roma. Si conferma anche a Velletri una media di età dei contagiati molto più bassa di quella del passato che deve indurre i giovani a comportamenti più regolari e in linea con le disposizioni sanitarie vigenti».