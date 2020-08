Sette nuovi casi di positività al Covid-19 si sono registrati nelle ultime 24 ore nella nostra provincia (sei trattati a domicilio): due a Latina, Aprilia e Sezze, l'altro a Cisterna (si registrano anche altri cinque contagi risultati da tamponi effettuati a soggetti non residenti nel territorio pontino). Come accaduto nei giorni scorsi, anche i positivi di ieri sono tutti legati a contatti già noti e ai rientri dalla Sardegna e dall'estero. L'ultimo giorno senza contagi in provincia è stato lunedì 17 agosto, dal 18 in poi si sono contati sempre nuovi positivi per un totale di 54 (nell'ultima settimana), con una media di quasi 8 contagi ogni 24 ore (il picco è stato raggiunto venerdì scorso col record di 26 casi). Nella classifica dei contagi degli ultimi sette giorni, al primo posto c'è il capoluogo con 17 positivi, poi troviamo Santi Cosma e Damiano con 14, Aprilia con 8, Fondi con 3, Formia, Sezze e Cisterna con 2, e con un contagio a testa per Gaeta, Cori, Castelforte, Minturno, Sabaudia e Terracina.

Esaminando tutto agosto, i dati ci dicono che dal primo giorno del mese soltanto in tre occasioni non si sono registrati contagi (oltre al 17, anche il 6 e il 4) e che in questi 24 giorni di piena estate e relative vacanze il totale dei casi (con i sette di ieri) ha superato quota cento: esattamente 105 totali (di cui 28 soltanto nel capoluogo).

Il conto complessivo dall'inizio della pandemia è salito a quota 708. Il quadro generale vede anche il 12,31 di prevalenza (il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti); 540 guariti; 37 deceduti; 131 positivi di cui 92 trattati a domicilio.

A livello regionale ieri si sono registrati 146 nuovi casi (38 in meno rispetto a domenica, ma con un decesso): 78 a Roma, 51 nella provincia capitolina, 17 nelle altre province del Lazio (il 57% con link di rientro dalle vacanze, di cui il 40% - 59 casi - riguarda la Sardegna)