Mentre gli esercenti faticano a risollevarsi dopo la crisi post lockdown, ecco che ci pensano i ladri a mettere nuovamente in ginocchio il settore, ricominciando l'incalzante serie di incursioni notturne alla ricerca di denaro facile. Ben due le attività commerciali visitate ieri notte, una in periferia, dove si sono registrati i danni maggiori, l'altra nel capoluogo.

Il colpo più inatteso è certamente quello messo a segno nel cuore della notte sull'Appia, nei ressi di Borgo Faiti, dove una banda di professionisti ha svaligiato il bar tabacchi della stazione di servizio Fiamma 2000. Entrando in azione con grande dimestichezza, praticamente indisturbati, i ladri sono riusciti a svuotare sette slot machine e le scorte di sigarette, oltre a rovistare dietro al bancone alla ricerca di fondo casa e quant'altro.

Mentre il bottino raccolto svuotando le macchinette è ancora da quantificare, certamente qualche migliaio di euro, il valore dei soli tabacchi si aggira attorno ai 1.500 euro,

I soliti ignoti hanno tradito una certa esperienza, essendo riusciti a entrare nel bar tabacchi forzando una porta laterale, dopo avere messo fuori uso l'impianto antifurto, che ovviamente non ha dato l'allarme al momento opportuno. Neanche a farlo apposta, quando i gestori dell'attività si sono accorti della sgradita visita, intorno alle 4.30 del mattino, c'era ben poco da fare, i banditi erano ormai lontani col bottino. Basti pensare che i ladri hanno avuto tutto il tempo di aprire le slot e svuotarle, anziché portarle via in fretta e furia come avviene spesso, quando gli allarmi dettano i tempi frenetici degli scassinatori.