Ciclista investito su via Litoranea, è caccia all'auto. L'incidente si è verificato questa mattina nel comune di Sabaudia, tra via Migliara 53 e via Migliara 54. Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo di 70 anni residente a Frosinone, stava transitando sulla Litoranea quando è stato urtato da una macchina. L'autista non si è fermato a prestare soccorso, si tratterebbe di una utilitaria bianca forse una Fiat Panda. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Sabaudia che hanno effettuato i rilievi. Le indagini per risalire al conducente sono in corso. Il 70enne è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.