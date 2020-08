Ad Aprilia anche nella giornata di ieri (24 agosto) si sono registrati altri due casi di positività al Covid-19, si tratta di un ragazzo di 26 anni e di un uomo di 50 anni.

Nuove positività che fanno salire a 15 il totale dei residenti attualmente contagiati, un bilancio sul quale incidono in maniera pesante i casi di ritorno delle vacanze che hanno fatto innalzare il numero nelle ultime 72 ore. I quattro positivi di Aprilia segnalati sabato 22 agosto dall'Asl di Latina infatti appartengono tutti a questo link: si tratta di giovani compresi tra i 20 e 32 anni, tre italiani e uno straniero, tutti tornati dalle vacanze.

Per questo l'amministrazione comunale, in accordo con l'azienda sanitaria, continua a monitorare con attenzione la situazione mantenendo comunque la calma. Al momento pur con i numeri in risalita non c'è allarme, visto che gli ultimi positivi riscontrati sono comunque frutto del maggior numero di tamponi effettuati su scala nazionale e che i casi riscontrati non hanno la stessa virulenza della prima fase del Coronavirus.

Sempre nell'area nord della provincia pontina si è registrato un nuovo positivo anche a Cisterna di Latina: qui si tratta del terzo contagiato nel giro di 48 ore.