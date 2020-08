Un incidente si è verificato nella notte tra domenica e lunedì sul lungomare di Sabaudia. Per cause ancora da accertare una macchina con a bordo cinque giovani ha impattato sulla macchia mediterranea, ribaltandosi. Un incidente autonomo, quindi, rispetto a cui è in corso una serie di accertamenti.

La chiamata ai soccorsi è arrivata poco dopo l'una da un tratto di strada lungomare non lontano da Torre Paola. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i carabinieri della Compagnia di Latina che stavano effettuando attività di monitoraggio a Sabaudia e i sanitari del 118 che hanno soccorso i ragazzi. Un ferito è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, altri due giovani sono stati invece condotti presso l'ospedale Fiorini di Terracina, mentre le altre due persone che si trovavano in macchina sono ricorse autonomamente alle cure del pronto soccorso.

I militari dell'Arma hanno poi avviato gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente e l'esatta dinamica. Molti i danni alla macchina, fortunatamente sembra invece che le condizioni dei feriti trasportati in ospedale siano migliorate dopo le prime cure.

Il lungomare di Sabaudia resta un tratto molto trafficato anche di notte, quando si parla d'estate, soprattutto per chi dalla città delle dune arriva al Circeo oppure frequenta le attività che restano aperte. Più volte la movida è finita sotto la lente nel periodo estivo soprattutto per l'emergenza Covid. Per questo motivo i controlli sul territorio sono stati potenziati, attività di monitoraggio che comunque comprendono anche la sicurezza stradale soprattutto nel fine settimana quando l'afflusso di persone è maggiore.