Quindici persone attualmente positive e 71 guarite.

Sono questi i numeri dell'emergenza Coronavirus a Pomezia, aggiornati al pomeriggio di oggi. A diffonderli è stato il Comune, nel consueto bilancio settimanale della pandemia.

Sette giorni fa, infatti, i positivi al virus erano solo cinque e si dava notizia di 70 guariti. Dunque, visto che c'è l'incremento di un guarito, i nuovi positivi al Covid-19 in città sono undici.

«Dei nuovi casi registrati - hanno fatto sapere da piazza Indipendenza -, 8 sono di rientro da un viaggio, mentre i restanti fanno parte della rete di contatti delle persone positive».

Dei 15 positivi, comunque, tredici sono in isolamento domiciliare e due sono ricoverati.

In più, sono 32 i cittadini di Pomezia posti in isolamento domiciliare preventivo e non positivi.