Le fiamme sono divampate attorno alle 22 di ieri e hanno caratterizzato l'area anche nella giornata di oggi. Sul posto, per domare le fiamme, sono intervenuti i vigili del fuoco di Terracina e quelli della Squadra anticendio boschivo di Sezze. In più, a supporto dei pompieri c'erano i volontari della protezione civile di Priverno, Maenza e Prossedi.

Parliamo dell'ennesimo incendio estivo registrato sui monti Lepini, stavolta al confine fra Maenza e Prossedi in località Costarelle.

Olivi e tanta vegetazione distrutta, per un totale di sei o sette ettari di terreno percorso dal fuoco.

