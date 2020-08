Diminuiscono rispetto a ieri i casi si Covid-19 in Italia, ma guai ad abbassare la guardia. Rispetto ai 953 di ieri infatti oggi sono stati registrati 878 casi come reso noto nel bollettino del Ministero della Salute. Complessivamente sono 1058 le persone ricoverate, 13 i ricoveri di oggi mentre il numero dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è di 72.341.

Sono 353 i pazienti guariti/dimessi, quattro le persone purtroppo decedute. Il Lazio è la regione in cui sono stati registrati più casi e cioè 143 seguito dalla Campania in cui sono stati registrati 138 casi e poi Lombardia e Veneto- In entrambe le regioni sono stati riscontrati 119 casi.