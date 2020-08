Due persone residenti in Molise e rientrate nei loro paesi da Anzio sono risultate positive al Coronavirus.

E' quanto si evince dal bollettino diffuso in data odierna dall'Asrem - l'Azienda sanitaria della Regione Molise -, che ogni giorno fa il punto dell'emergenza Coronavirus nella regione del sud Italia.

In particolare, degli otto positivi registrati oggi, due sono di rientro dal litorale romano: si tratta di persone che sono residenti a Macchiagodena e a Montaquila, due centri in provincia di Isernia. Entrambe queste persone sono in isolamento domiciliare e, come da prassi, sono in corso sia l'indagine epidemiologica che il contact tracing da parte della Asl competente.