Nuovo caso di Covid-19 a Itri, a darne notizia è il sindaco Antonio Fargiorgio. "Ho appena avuto conferma dal circuito dei medici di base - fa sapere il primo cittadino - della presenza di una nuova positività al Covid ad Itri. La persona, abitante in una contrada extraurbana, attualmente è ricoverata in ospedale. Sono stati precauzionalmente sottoposti a tampone due familiari e si è in attesa dell'esito di questi esami. La ASL sta ricostruendo la catena dei contatti".

Quindi l'appello ai cittadini. "Invito ancora una volta i cittadini - conclude il sindaco Fargiorgio - ad osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate per evitare il rischio contagio e quindi ad osservare il distanziamento interpersonale, ad usare la mascherina laddove non fosse possibile rispettare la distanza minima ed a lavare frequentemente le mani".