Si perde lungo i sentieri dell'area boschiva conosciuta come quella delle "Fratte Ignoranti" e viene soccorso. Parliamo di un 83enne di Velletri che non riusciva a trovare la via d'uscita dal bosco compreso tra Castel Gandolfo, Albano Laziale, Ariccia, e Rocca di Papa, nell'area che sovrasta il Miralago.

L'uomo aveva deciso di effettuare una passeggiata nel verde dalla tarda mattinata e aveva iniziato a passeggiare fra i boschi con vista sul lago di Castel Gandolfo, dirigendosi verso la zona del convento di Palazzolo. Intorno alle 17, però, si è accorto di non riuscire a tornare indietro e con il proprio cellulare ha quindi lanciato una richiesta di aiuto al 112.

Sul posto si sono immediatamente recati i vigili del fuoco di Marino e quelli del Soccorso alpino e fluviale di Roma e provincia, insieme ai Carabinieri di Castel Gandolfo e Rocca di Papa. Le operazioni sono state dirette dal comandante della Stazione di Rocca di Papa hanno visto la mobilitazione anche dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco.

Proprio il personale dell'elicottero, dopo aver chiesto all'uomo di accendere un fuoco per essere più visibile, lo ha individuato intorno alle 20.30 e, attraverso il verricello, lo ha recuperato e condotto nella aeroporto di Ciampino, dove il personale del 118 lo attendeva per sottoporlo alle cure del caso. Fortunatamente, l'uomo era in buona salute e ha potuto far ritorno a casa.