Un atto eroico e utile a garantire la sicurezza di tutti in una situazione d'emergenza.

E' quanto messo a punto la scorsa notte da un agente in servizio presso il commissariato di polizia che, libero dal servizio, si è affacciato dalla finestra di casa dopo aver sentito uno strano rumore e si è accorto che il canneto che si trova di fronte a un palazzo stava prendendo fuoco.

A quel punto, una volta sceso in strada, è entrato nello stabile in questione e ha fatto evacuare tutti i presenti, verificando che gli appartamenti fossero vuoti; al contempo, ha contattato la Sala operativa della Questura per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco.

Non solo. Dopo aver messo in sicurezza le persone, il poliziotto ha provveduto a far spostare le autovetture parcheggiate nell'area interessata dal rogo; poi, subito dopo, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l'incendio. A supporto c'erano anche le volanti di Genzano, Albano Laziale e Marino.

Chiaramente, adesso sono in corso accertamenti per determinare le cause dell'incendio.