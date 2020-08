Intorno a mezzanotte, nel pieno centro di Nettuno, è andata in scena una rapina. A denunciarla sono stati due ragazzi di 16 anni che, questa mattina, accompagnati dai genitori si sono recati nella caserma dei carabinieri di Nettuno per raccontare tutto.

Nello specifico, in via dei Volsci (una stradina che corre parallela a viale Matteotti, nei pressi del Comune) i due ragazzi stavano camminando quando sarebbero stati avvicinati da due stranieri - verosimilmente nordafricani - in bicicletta: inizialmente, i due hanno chiesto ai ragazzi se avessero una sigaretta e, poi, sono scattate le minacce per ottenere dei soldi.

Una volta constatato che i ragazzi non avevano grosse somme di denaro con loro, i malviventi li hanno rapinati degli smartphone e sono andati via.

Rientrati in casa, i ragazzi hanno raccontato tutto in famiglia e questa mattina hanno denunciato l'accaduto. Sui fatti, dunque, indagano i carabinieri coordinati dal comandante della Stazione di Nettuno, il luogotenente Vito D'Angelis, e dal comandante della Compagnia di Anzio, il capitano Giulio Pisani.