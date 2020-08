«Lunedì - ha fatto sapere l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato - è partita la fase uno dei test con la prima volontaria dei 90 selezionati per partecipare alla sperimentazione. Continua quindi il lavoro dei medici e ricercatori dell'Istituto per arrivare entro la primavera del prossimo anno alla verifica della sicurezza ed efficacia del vaccino nato dalla collaborazione dell'azienda biotech ReiThera, della Regione Lazio, dei ministeri della Salute e Ricerca e del Cnr».

In particolare, oggi è stato inoculato ad altri due volontari il candidato vaccino che vede la sperimentazione finanziata dalla Regione Lazio e dal ministero per la Ricerca scientifica.

Prosegue, all'Istituto nazionale per le Malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma, la sperimentazione del candidato vaccino "Made in Italy" prodotto dalla ReiThera di Castel Romano, polo industriale al confine fra Roma e Pomezia.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli