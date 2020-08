Nuova impennata di casi di Coronavirus in Italia. Dopo gli 878 casi di ieri, infatti, oggi se ne registrano ben 1.367. Una situazione, dunque, che vede arrivare il totale delle persone contagiate a 262.540.

Di queste, 20.753 sono quelle attualmente positive al Covid-19, ossia quasi mille in più rispetto a ieri. Tra chi attualmente è alle prese col virus, ci sono 1.055 persone ricoverate con sintomi e altre 69 (tre in più rispetto a ieri) in Terapia intensiva; le restanti 19.629 persone sono in isolamento domiciliare.

Purtroppo, sempre oggi, si registra un numero più alto di decessi rispetto al solito: sono 13 le vittime della pandemia nelle ultime 24 ore, con il totale dei morti salito a 35.458 persone

Infine, il dato sui guariti: sono diventati 206.329, ossia 314 in più rispetto alla giornata di ieri.