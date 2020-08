Doppio incendio, nel pomeriggio di oggi, alla periferia di Nettuno. Intorno alle 16, in particolare, le fiamme sono divampate in via Rovito, nella borgata di Tre Cancelli: immediato l'intervento dei volontari dell'associazione "Nettuno" di protezione civile, che hanno provveduto a domare le fiamme fra le sterpaglie.

Più complesso, invece, l'incendio registrato attorno alle 16.40 tra via del Melo e via del Ciliegio, nella zona di Cervicione, a poca distanza dal confine con Anzio. Qui, le fiamme hanno percorso tre lotti di terreno: uno era incolto, uno era caratterizzato dalla presenza di un rimessaggio di barche e uno da una casa disabitata. Il fuoco ha attinto anche alcune strutture: in una di queste, a quanto pare, c'erano anche dei fuochi d'artificio, che sono esplosi non appena le fiamme le hanno raggiunte.

Sul posto, in questo caso, sono intervenuti i vigili del fuoco di Anzio, l'associazione "Nettuno" di protezione civile, la Volante del commissariato di polizia di Anzio e la polizia locale di Nettuno, a cui ora spetterà fare chiarezza sulle cause dell'accaduto, anche in base a quanto rileveranno i pompieri.