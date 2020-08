Ancora fiamme ad Aprilia.

Un incendio è divampato poco tempo fa in un terreno a Campo di Carne, vicino la vetreria della O-I Manufacturing.

A dare l'allarme sono stati i residenti della zona, preoccupati per gli effetti nefasti e ancora provati dall'incendio della Loas Italia del 9 agosto scorso che ha fatto bruciare tonnellate di rifiuti. ma anche per il rogo di pochi giorni fa nel podere Roveto. Sul posto stanno arrivando i vigili del fuoco per partire con le operazioni di spegnimento del rogo.