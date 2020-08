Nel tardo pomeriggio di ieri, ad Aprilia, i carabinieri della Stazione di Campoverde hanno tratto in arresto, in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Latina, un 31enne del posto, già destinatario di divieto di avvicinamento alla parte offesa, ritenuto responsabile di atti persecutori perpetrati in modo continuativo, commessi nei confronti della ex convivente.

Il nuovo provvedimento restrittivo si rendeva necessario evidenziandosi l'inadeguatezza della precedente misura, inosservata dal prevenuto, che pertanto veniva associato presso la casa circondariale di Roma Rebibbia.