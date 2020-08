Un grave incidente stradale si è registrato nel pomeriggio su strada Acque Alte, tra Borgo Podgora e Borgo Piave, all'altezza del supermercato EmmePiù. A causa dell'urto tra il proprio scooter e un'automobile, per un uomo di 54 anni è stato necessario il trasporto d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Stando a una prima ricostruzione della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e gestire la viabilità, i due veicoli viaggiavano in direzioni opposte. In particolare l'auto, una Ford Fiesta guidata da una donna, proveniva da Borgo Podgora e attraversava la corsia opposta per entrare nel supermercato proprio mentre sopraggiungeva lo scooter Kymco Xciting 250 guidato dall'uomo di 54 anni. Per la violenza dell'impatto, il mezzo a due ruote è voluto per diversi metri, mentre il conducente è caduto sull'asfalto riportando una serie di ferite e fratture agli arti inferiori: le sue condizioni sono serie, ma era cosciente all'arrivo dei soccorritori del servizio 118.