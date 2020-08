Grave incidente stradale a Terracina, dove una donna è stata investita mentre attraversava la strada in via Badino. Violento l'urto con una Lancia Y, tanto da richiedere l'intervento di un eliambulanza, atterrata in un terreno vicino.

Il pedone ha infatti riportato una ferita alla testa. Sul posto i carabinieri per i rilievi. Gravi disagi al traffico sulla strada molto frequentata perché non lontana dal mare. Inizialmente sono stati dei cittadini a cercare di indirizzare il flusso veicolare.