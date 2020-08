Ma il post non è soltanto uno sfogo, bensì un chiaro appello: «La nostra gratitudine verso di voi non ha limite, nessun limite davvero. Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi della sua vita ma quanto amore, quanto amore.... Adottate un cane adulto, pensateci se potete».

Parole del cantautore pontino Tiziano Ferro, in un post commovente in cui si apre con i fan, dopo la dolorosa scomparsa del suo cane.

«Beau non ce l'ha fatta. Il suo cuore si è fermato durante la notte»

