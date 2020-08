Giornata importante, a Bruxelles, nell'ambito della lotta al Coronavirus: oggi, infatti, la Commissione Europea ha sottoscritto un contratto per l'acquisto di 300 milioni di dosi del candidato vaccino co-prodotto dalla divisione Advent della Irbm di Pomezia e dallo Jenner Institute dell'università di Oxford.

L'accordo è stato siglato con AstraZeneca - distributore unico mondiale del siero -: le dosi saranno distribuite a tutti gli Stati membri. E c'è anche un'opzione per un eventuale acquisto di altre 100 milioni di dosi.

«L'entrata in vigore del contratto con AstraZeneca - ha commentato il presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen - è un importante passo avanti. Non vedo l'ora di arricchire il nostro portafoglio di potenziali vaccini grazie a contratti con altre società farmaceutiche e di impegnarmi con partner internazionali per un accesso universale ed equo alla vaccinazione».