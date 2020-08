Altri contagi da Coronavirus si registrano nel sud pontino, dove sono stati annunciati nella giornata di oggi cinque casi di positività al covid-19 per quanto riguarda persone residenti a Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Formia. I tamponi effettuati dopo i focolai che si sono registrati a Santi Cosma e Damiano hanno infatti dato esito positivo, tutti comunque sono stati sottoposti alla misura di quarantena domiciliare. Nello specifico si tratta di tre persone residenti a Castelforte, una a Santi Cosma e Damiano e una a Formia. Si tratta, come detto, di contagi legati ai link già noti alla Asl che ha disposto anche la chiusura e la sanificazione di un locale. Altri tamponi saranno effettuati nella giornata di oggi alcuni collegati ai nuovi contagiati.

