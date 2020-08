Una brutale aggressione è avvenuta ieri, ad Anzio, ai danni di un giovane. A picchiarlo una baby gang. I fatti sono avvenuti a Villa Adele, dove un 15enne è stato preso di mira da alcuni coetanei perché si sarebbe rifiutato di fare il "cane" e di impersonare l'animale eseguendo gli ordini di uno di loro. Al "no" del 15enne, la baby gang si è scagliata contro la giovane vittima. A denunciare il fatto, avvenuto sotto gli occhi di diversi passanti ora testimoni oculari di quanto accaduto, è il padre del minore picchiato. In corso le indagini della polizia, che stanno risalendo agli autori della brutale aggressione

